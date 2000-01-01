Самые молодые авторы голов сборной Бразилии
Бразилия обыграла Англию в товарищеском матче благодаря голу Эндрика. Нападающий забил свой дебютный матч за национальную команду в 17 лет и 8 месяцев. Лишь трём бразильцам в истории это удавалось в более юном возрасте!
3-е место — Роналдо
Форвард забил дебютный гол за сборную в 1994 году в возрасте 17 лет и 7 месяцев.
2-е место — Эду
Нападающий впервые отличился за Бразилию в 1966 году в возрасте 16 лет и 10 месяцев.
1-е место — Пеле
В 1957 году легендарный нападающий забил свой первый гол за сборную. На тот момент Пеле было 16 лет и 8 месяцев.
Лишь трое бразильцев забивали за сборную Бразилии в более юном возрасте, чем Эндрик
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