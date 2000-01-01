Лишь трое бразильцев забивали за сборную Бразилии в более юном возрасте, чем Эндрик

Самые молодые авторы голов сборной Бразилии

Бразилия обыграла Англию в товарищеском матче благодаря голу Эндрика. Нападающий забил свой дебютный матч за национальную команду в 17 лет и 8 месяцев. Лишь трём бразильцам в истории это удавалось в более юном возрасте!