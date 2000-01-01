Топ-7 самых дорогих игроков Ла Лиги
Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих игроков Ла Лиги.
5-7-е место — Орельен Тчуамени
Полузащитник «Реала» оценивается в € 90 млн.
5-7-е место — Эдуарду Камавинга
Стоимость полузащитника «Реала» — также € 90 млн.
5-7-е место — Гави
Цена полузащитника «Барселоны» равна тем же € 90 млн.
3-4-е место — Федерико Вальверде
Полузащитник «Реала» оценивается в € 100 млн.
3-4-е место — Родриго
Стоимость нападающего «Реала» — € 100 млн.
2-е место — Винисиус
Цена форварда «Реала» — € 150 млн.
1-е место — Джуд Беллингем
Полузащитник «Реала» и сборной Англии оценивается в € 180 млн.
Топ-7 самых дорогих игроков Ла Лиги
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