Топ-5 лучших игроков по системе «гол+пас» в Европе
Transfermarkt составил список лучших игроков по системе «гол+пас» в текущем сезоне в топ-10 лигах Европы. Кто вошёл в пятёрку самых-самых по этому показателю?
5-е место — Эрлинг Холанд
В нынешнем сезоне форвард «Манчестер Сити» забил 29 голов и сделал шесть ассистов в 34 матчах.
4-е место — Люк де Йонг
На счету нападающего ПСВ 31 гол и 14 результативных передач в 40 матчах.
3-е место — Килиан Мбаппе
Форвард «ПСЖ» отметился 38 голами и восемью ассистами в 37 матчах.
2-е место — Гарри Кейн
На счету нападающего «Баварии» 37 забитых мячей и 12 голевых передач в 35 матчах.
1-е место — Виктор Дьёкереш
Форвард «Спортинга» забил 36 голов и сделал 14 ассистов в 39 матчах.
Топ-5 лучших игроков по системе «гол+пас» в Европе
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