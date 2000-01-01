Марсело сыграл на концерте 30 Seconds to Mars. Фото

Марсело сыграл на концерте 30 Seconds to Mars

Марсело с друзьями сходил на концерт 30 Seconds to Mars в Сан-Паулу и стал главной звездой вечера. Футболист вышел на сцену и исполнил одну из песен с группой, попробовав себя в роли ударника!