Марсело сыграл на концерте 30 Seconds to Mars
Марсело с друзьями сходил на концерт 30 Seconds to Mars в Сан-Паулу и стал главной звездой вечера. Футболист вышел на сцену и исполнил одну из песен с группой, попробовав себя в роли ударника!
Рок-звезда
В ответ на приглашение сыграть с группой Марсело подарил солисту Джареду Лето свою футболку сборной Бразилии.
Марсело сыграл на концерте 30 Seconds to Mars. Фото
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