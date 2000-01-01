Беллингем укрыл от дождя мальчика. Фото
Джуд Беллингем перед началом товарищеского матча сборных Англии и Бельгии (2:2) мило позаботился о мальчике, выводившем его на поле.
Забота
Беллингем отметил, что мальчик стал мёрзнуть под проливным дождём, поэтому снял с себя кофту и укрыл ей ребёнка.
Милый поступок Беллингема! Джуд укрыл от дождя маленького мальчика
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