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Сотни людей повторили сейв Мартинеса на ЧМ-2022
Сотни людей повторили сейв Мартинеса на ЧМ-2022
В Аргентине решили необычно отблагодарить Эмилиано за легендарный сейв в финале ЧМ-2022!
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Благодарность
Благодарность
Сотни людей на огромном поле выстроились в форме знаменитого спасения кипера в финальном матче с Францией.
Сотни людей повторили легендарный сейв Эмилиано Мартинеса на ЧМ-2022. Фото
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