Сотни людей повторили сейв Мартинеса на ЧМ-2022
В Аргентине решили необычно отблагодарить Эмилиано за легендарный сейв в финале ЧМ-2022!
Благодарность
Сотни людей на огромном поле выстроились в форме знаменитого спасения кипера в финальном матче с Францией.
Сотни людей повторили легендарный сейв Эмилиано Мартинеса на ЧМ-2022. Фото
Читайте также
Месси и Роналду в других видах спорта. Фото
Беллингем укрыл от дождя мальчика. Фото
Комик спародировал известные жесты тренеров. Видео
Бекхэм подарил Циципасу футболку Месси. Фото
Марсело сыграл на концерте 30 Seconds to Mars
Дизайнер сделал логотип «Барсы» из эмодзи. Видео
Нейросеть создала красивые бутсы для сборных. Фото
Топ-5 лучших игроков по системе «гол+пас» в Европе
Топ-7 самых дорогих игроков Ла Лиги
Самые молодые авторы голов сборной Бразилии
Сборная дорогих игроков, не попавших на ЧЕ-2024
Топ-5 самых дорогих игроков РПЛ
Как же раскачался Месут Озил! Видео
Шесть игроков Ла Лиги с самой высокой зарплатой
Топ-5 самых высокооплачиваемых игроков Бундеслиги
5 главных вундеркиндов в футболе