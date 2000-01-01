Месси и Роналду в других видах спорта. Фото
Что если бы Криштиану Роналду и Лионель Месси занимались другими видами спорта, а не футболом? Художник Джейо Джон Маллор представил эту ситуацию. Смотрите, что из этого вышло.
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Что было бы, если бы Месси и Роналду занимались другими видами спорта? Фото
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