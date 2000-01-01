Хвича с Давиташвили отметили выход на Евро-2024 зажигательным танцем. Видео

Танец Хвичи и Зурико в честь выхода на Евро. Видео

В Грузии продолжают отмечать выход на чемпионат Европы — 2024. Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили зажигательно станцевали в ресторане во время командного ужина!