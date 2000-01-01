Топ-5 самых дорогих игроков Бундеслиги
Transfermarkt составил список самых дорогих игроков Бундеслиги. Кто вошёл в пятёрку наиболее дорогостоящих?
5-е место — Лерой Зане
Стоимость полузащитника «Баварии» – € 70 млн.
4-е место — Хави Симонс
Полузащитник «РБ Лейпциг» оценивается в € 80 млн.
1-3-е место — Гарри Кейн
Цена нападающего «Баварии» – € 110 млн.
1-3-е место — Джамал Мусиала
И ещё одну звезду «Баварии» оценили в € 110 млн.
1-3-е место — Флориан Вирц
Полузащитник «Байера» также оценивается в € 110 млн.
Топ-5 самых дорогих игроков Бундеслиги
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