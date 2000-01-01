Топ-5 лучших бомбардиров в 2024 году
С начала 2024 года прошло почти три месяца. Кто из футболистов за это время забил больше всего голов за клуб и сборную?
5-е место — Роберт Левандовски
На счету форварда сборной Польши и «Барселоны» 11 голов.
3-4-е место — Винисиус
Бразильский нападающий «Реала» отметился 12 голами.
3-4-е место — Гарри Кейн
На счету форварда Англии и «Баварии» тоже 12 забитых мячей.
2-е место — Джонатан Дэвид
Канадский форвард «Лилля» отметился 15 голами.
1-е место — Килиан Мбаппе
В активе нападающего «ПСЖ» и сборной Франции 17 голов.
Топ-5 лучших бомбардиров в 2024 году
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