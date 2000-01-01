Аналитики назвали пять фаворитов Евро-2024
Портал Goal обновил прогноз на победителей Евро-2024. Как изменились расклады в пятёрке сильнейших?
5-е место — Германия
Немцы стремительно ворвались в пятёрку фаворитов, хотя до этого в рейтинге Goal они были аж на 15-м месте! В 2024 году Германия отлично провела два товарищеских матча, обыграв Францию (2:0) и Нидерланды (2:1).
4-е место — Англия
В прошлом топе англичане также занимали четвёртое место. В 2024 году в товарищеских матчах «львы» уступили Бразилии (0:1) и сыграли вничью с Бельгией (2:2).
3-е место — Бельгия
По сравнению с декабрьским рейтингом, бельгийцы поднялись на две позиции. В 2024 году «красные дьяволы» сыграли вничью с Англией (2:2) и Ирландией (0:0).
2-е место — Португалия
Португальцы сохранили свои позиции относительно предыдущего рейтинга. В 2024 году в товарищеских матчах команда Роберто Мартинеса обыграла Швецию (5:2) и уступила Словении (0:2).
1-е место — Франция
Французы остались на первом месте, как и в декабрьском рейтинге. «Трёхцветные» в 2024 году в товарищеских матчах проиграли Германии (0:2) и победили Чили (3:2).
Топ-5 фаворитов Евро-2024. Аналитики обновили прогноз
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