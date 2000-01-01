Топ-5 фаворитов Евро-2024. Аналитики обновили прогноз

5-е место — Германия

Немцы стремительно ворвались в пятёрку фаворитов, хотя до этого в рейтинге Goal они были аж на 15-м месте! В 2024 году Германия отлично провела два товарищеских матча, обыграв Францию (2:0) и Нидерланды (2:1).