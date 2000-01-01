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Сборная самых дорогих игроков не из топ-5 лиг
Сборная самых дорогих игроков не из топ-5 лиг
Transfermarkt составил список самых дорогих игроков, не выступающих в топ-5 лигах Европы. Кто вошёл в команду?
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Вратарь — Диогу Кошта
Вратарь — Диогу Кошта
Голкипер «Порту» оценивается в € 45 млн.
Защитник — Давид Ганцко
Защитник — Давид Ганцко
Футболист «Фейеноорда» стоит € 35 млн.
Защитник — Усман Дьоманде
Защитник — Усман Дьоманде
Цена защитника «Спортинга» — € 40 млн.
Защитник — Антониу Силва
Защитник — Антониу Силва
Футболист «Бенфики» оценивается в € 45 млн.
Защитник — Лютсхарел Гертрейда
Защитник — Лютсхарел Гертрейда
Защитник «Фейеноорда» стоит € 32 млн.
Опорник — Жоау Невеш
Опорник — Жоау Невеш
Цена полузащитника «Бенфики» – € 45 млн.
Опорник — Рубен Невеш
Опорник — Рубен Невеш
Полузащитник «Аль-Хиляля» оценивается в € 40 млн.
Вингер — Неймар
Вингер — Неймар
Футболист «Аль-Хиляля» стоит € 45 млн.
Вингер — Эндрик
Вингер — Эндрик
Цена футболиста «Палмейраса» – € 55 млн.
Нападающий — Виктор Дьёкереш
Нападающий — Виктор Дьёкереш
Форвард «Спортинга» оценивается в € 55 млн.
Нападающий — Сантьяго Хименес
Нападающий — Сантьяго Хименес
Форвард «Фейеноорда» стоит € 45 млн.
Сборная самых дорогих игроков, не выступающих в топ-5 лигах Европы
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