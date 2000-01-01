Лишь два тренера лучше Алонсо по статистике
Хаби Алонсо — настоящий гений. Под его руководством «Байер» в среднем набирает 2,21 очка за матч в Бундеслиге. В истории турнира лишь у двух тренеров, которые провели больше 50 матчей, показатели были лучше.
Рекордсмены
Показатель Алонсо превосходят два экс-тренера «Баварии». Ханс-Дитер Флик в среднем набирал по 2,45 очка за матч, а Хосеп Гвардиола — по 2,52 очка за игру.
Лишь два тренера Бундеслиги набирали больше очков за матч, чем Алонсо
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