Лишь два тренера Бундеслиги набирали больше очков за матч, чем Алонсо

Лишь два тренера лучше Алонсо по статистике

Хаби Алонсо — настоящий гений. Под его руководством «Байер» в среднем набирает 2,21 очка за матч в Бундеслиге. В истории турнира лишь у двух тренеров, которые провели больше 50 матчей, показатели были лучше.