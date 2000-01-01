У «Зенита» худший сезон при Семаке
Кажется, в этом сезоне дела у чемпиона идут не очень. Впервые под руководством Сергея Семака петербуржцы выступают так плохо!
Неудача
Сейчас после 21 тура на счету петербуржцев 41 очко. Так мало при Сергее Семаке сине-бело-голубые не набирали никогда. До этого худшим результатом были 42 очка, взятые после 21 тура в сезоне-2020/2021.
Неприятная история
В последний раз «Зенит» набирал меньшее количество очков, чем сейчас, при Роберто Манчини. В сезоне-2017/2018 после 21 тура РПЛ в копилке петербуржцев было 38 очков.
«Зенит» проводит худший сезон при Семаке. У петербуржцев лишь 41 очко после 21 тура РПЛ
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