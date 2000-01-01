«Аль-Хиляль» установил новый мировой рекорд!
«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Шабаб» (4:3) и продлил победную серию до 30 матчей. Благодаря этому клуб из Эр-Рияда обновил своё же достижение!
Крутое достижение
Теперь мировой рекорд по победной серии в футболе — 30 матчей. Последний раз «Аль-Хиляль» не выигрывал 21 сентября 2023 года. Тогда клуб поделил очки с «Дамаком» (1:1).
Лучшие
Предыдущий мировой рекорд принадлежал валлийскому «Нью-Сейнтс». В 2016 году он провёл 28 матчей подряд без поражений. Этот рекорд «Аль-Хиляль» повторил ещё 13 марта.
«Аль-Хиляль» установил новый мировой рекорд!
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