«Ливерпуль» — лучший в топ-10 лиг Европы по очкам в матчах, где уступал в счёте
«Ливерпуль» в этом сезоне по-настоящему прекрасен. Как пишет Opta, мерсисайдцы — лучшая команда топ-10 лиг Европы по очкам в матчах, где они уступали в счёте. Кого обошли подопечные Юргена Клоппа?
5-е место — «Манчестер Сити»
«Горожане» набрали 21 очко, уступая в счёте.
3-4-е место — «Жирона»
На счету бело-красных 22 таких очка.
3-4-е место — «Тоттенхэм»
«Шпоры» тоже набрали 22 очка в матчах, где изначально уступали в счёте.
2-е место — «Аугсбург»
«Фуггеры» заработали 23 очка, проигрывая по ходу матча.
1-е место — «Ливерпуль»
На счету мерсисайдцев 26 очков в матчах, которые изначально складывались для них неудачно.
«Ливерпуль» — лучший в топ-10 лиг Европы по очкам в матчах, где уступал в счёте
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