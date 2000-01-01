«Ливерпуль» — лучший в топ-10 лиг Европы по очкам в матчах, где уступал в счёте

«Ливерпуль» в этом сезоне по-настоящему прекрасен. Как пишет Opta, мерсисайдцы — лучшая команда топ-10 лиг Европы по очкам в матчах, где они уступали в счёте. Кого обошли подопечные Юргена Клоппа?