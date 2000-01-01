Фанат «Шальке» с башней из пива на голове. Видео
Болельщик гельзенкирхенцев Мохаммед творит что-то невероятное. На каждом матче он носит башню из стаканов пива на голове!
Фанат «Шальке» вынес 10 стаканов пива на голове. Видео
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