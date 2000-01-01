«Арсенал» повторил крутой рекорд в матче с «Манчестер Сити»

Достижение

В текущем сезоне АПЛ «Арсенал» сыграл с «Сити» вничью (0:0) и одержал победу (1:0). «Канониры» — лишь четвёртая команда в истории, которой удалось не уступить в двух матчах сезона клубу под руководством Пепа Гвардиолы!