«Арсенал» повторил крутой рекорд в матче с «Сити»
«Арсенал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (0:0). Благодаря этому «канониры» повторили рекорд, который есть лишь у трёх клубов!
Достижение
В текущем сезоне АПЛ «Арсенал» сыграл с «Сити» вничью (0:0) и одержал победу (1:0). «Канониры» — лишь четвёртая команда в истории, которой удалось не уступить в двух матчах сезона клубу под руководством Пепа Гвардиолы!
Рекордсмены
Ранее подобное удавалось «Боруссии» Мёнхенгладбах в сезоне-2014/2015 (0:0, 2:0), «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2020/2021 (0:0, 2:0) и «Кристал Пэлас» в сезоне-2021/2022 (2:0, 0:0).
«Арсенал» повторил крутой рекорд в матче с «Манчестер Сити»
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