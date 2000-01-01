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Обновлённый прогноз на чемпиона АПЛ
Обновлённый прогноз на чемпиона АПЛ
Opta обновила прогноз на чемпиона АПЛ после 30-го тура. Кто теперь главный фаворит в борьбе за золото?
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«Арсенал»
«Арсенал»
Вероятность победы «канониров» выросла с 17,6% до 18,8%. Однако больше шансов у лондонцев стать третьими (49,6%).
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити»
Шансы на чемпионство «горожан» снизились с 46,3% до 33,5%. Вероятность занять второе место — 38,2%.
«Ливерпуль»
«Ливерпуль»
Вероятность мерсисайдцев завоевать золото выросла с 36,1% до 47,7%. Шансы стать вице-чемпионами — 31,1%.
В АПЛ снова сменился фаворит чемпионской гонки. Кто теперь главный претендент на золото?
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