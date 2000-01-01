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Футболист случайно вырубил двух партнёров
Футболист случайно вырубил двух партнёров
Забавная ситуация произошла в чемпионате Шотландии. В матче с «Рейнджерс» (1:3) защитник «Хиберниана» хотел быстро ввести мяч в игру, но перестарался и вырубил двух футболистов своей команды!
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Футболист случайно вырубил двух игроков своей команды. Видео
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