Футболист случайно вырубил двух партнёров
Забавная ситуация произошла в чемпионате Шотландии. В матче с «Рейнджерс» (1:3) защитник «Хиберниана» хотел быстро ввести мяч в игру, но перестарался и вырубил двух футболистов своей команды!
Футболист случайно вырубил двух игроков своей команды. Видео
Читайте также
Обновлённый прогноз на чемпиона АПЛ
«Арсенал» повторил крутой рекорд в матче с «Сити»
Фанат «Шальке» с башней из пива на голове. Видео
«Ливерпуль» — лучший в матчах, где уступал в счёте
«Аль-Хиляль» установил новый мировой рекорд!
«Зенит» проводит худший сезон при Семаке
Лишь два тренера Бундеслиги круче Алонсо
Сборная самых дорогих игроков не из топ-5 лиг
Аналитики назвали пять фаворитов Евро-2024
Топ-5 лучших бомбардиров в 2024 году
Отец Луиса Диаса зажёг на матче Колумбии. Видео
Топ-5 самых дорогих игроков Бундеслиги
Диас потроллил игроков сборной Марокко. Видео
Танец Хвичи и Зурико в честь выхода на Евро. Видео
Сотни людей повторили сейв Мартинеса на ЧМ-2022
Месси и Роналду в других видах спорта. Фото