Топ-5 футболистов по числу хет-триков в XXI веке
Только пятерым спортсменам удалось оформить 30+ хет-триков в XXI веке. Кто же вошёл в эту пятёрку лучших?
5-е место — Луис Суарес
На счету форварда «Интер Майами» 30 хет-триков за карьеру.
4-е место — Роберт Левандовски
Нападающий «Барселоны» 31 раз в карьере забивал по три мяча за матч.
3-е место — Али Ашфак
Форвард мальдивских «Иглс» оформил 35 хет-триков за карьеру.
2-е место — Лионель Месси
Нападающий «Интер Майами» 57 раз забивал по три мяча за матч.
1-е место — Криштиану Роналду
На счету форварда «Аль-Насра» 64 хет-трика за карьеру.
Топ-5 футболистов по числу хет-триков в XXI веке
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