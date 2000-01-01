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Топ-5 самых дорогих голкиперов мира
Топ-5 самых дорогих голкиперов мира
Transfermarkt составил список самых дорогих голкиперов мира. Кто вошёл в топ-5 наиболее дорогостоящих игроков?
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5-е — 2-е место — Мик Меньян
5-е — 2-е место — Мик Меньян
Стоимость голкипера «Милана» — € 40 млн.
5-е — 2-е место — Андре Онана
5-е — 2-е место — Андре Онана
Вратарь «Манчестер Юнайтед» тоже оценивается в € 40 млн.
5-е — 2-е место — Грегор Кобель
5-е — 2-е место — Грегор Кобель
Цена голкипера дортмундской «Боруссии» также € 40 млн.
5-е — 2-е место — Джанлуиджи Доннарумма
5-е — 2-е место — Джанлуиджи Доннарумма
И точно такая же стоимость у вратаря «ПСЖ» — € 40 млн.
1-е место — Диогу Кошта
1-е место — Диогу Кошта
Голкипер «Порту» оценивается в € 45 млн.
Топ-5 самых дорогих голкиперов мира. Лидер списка вас удивит!
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