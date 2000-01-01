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Топ-5 самых дорогих защитников мира
Топ-5 самых дорогих защитников мира
Transfermarkt опубликовал список самых дорогих защитников мира. Кто вошёл в пятёрку наиболее дорогостоящих?
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5-е место — Рональд Араухо
5-е место — Рональд Араухо
Защитник «Барселоны» оценивается в € 70 млн.
4-е место — Алессандро Бастони
4-е место — Алессандро Бастони
Стоимость футболиста «Интера» — € 70 млн.
3-е место — Йошко Гвардиол
3-е место — Йошко Гвардиол
Цена защитника «Ман Сити» равна € 75 млн.
2-е место — Рубен Диаш
2-е место — Рубен Диаш
Футболист «Ман Сити» оценивается в € 80 млн.
1-е место — Вильям Салиба
1-е место — Вильям Салиба
Защитник «Арсенала» стоит € 80 млн.
Топ-5 самых дорогих защитников мира
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