Топ-5 самых дорогих полузащитников мира
Transfermarkt составил список самых дорогих полузащитников мира. Кто вошёл в пятёрку наиболее дорогостоящих?
2-5-е место — Родри
Футболист «Ман Сити» оценивается в € 110 млн.
2-5-е место — Деклан Райс
Полузащитник «Арсенала», как и многие в этом списке, стоит € 110 млн.
2-5-е место — Джамал Мусиала
Цена игрока «Баварии» также равна € 110 млн.
2-5-е место — Флориан Вирц
Футболист «Байера» тоже оценивается в € 110 млн.
1-е место — Джуд Беллингем
Мощный отрыв! Полузащитник «Реала» стоит € 180 млн.
Топ-5 самых дорогих полузащитников мира
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