Топ-5 самых дорогих нападающих мира
Transfermarkt опубликовал список самых дорогих нападающих мира. Кто вошёл в пятёрку наиболее дорогостоящих?
4-5-е место — Фил Фоден
Универсал из «Ман Сити», способный сыграть и в атаке, и в полузащите, стоит € 130 млн.
4-5-е место — Букайо Сака
Вингер «Арсенала» также оценивается в € 130 млн.
3-е место — Винисиус Жуниор
Цена вингера «Реала» — € 150 млн.
1-2-е место — Килиан Мбаппе
Нападающий «ПСЖ» стоит € 180 млн.
1-2-е место — Эрлинг Холанд
Форвард «Ман Сити» тоже оценивается в € 180 млн.
Топ-5 самых дорогих нападающих мира
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