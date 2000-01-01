Топ-7 самых дорогих составов мира
Transfermarkt составил список самых дорогих составов мира. Кто вошёл в топ-7 наиболее дорогостоящих?
7-е место — «Ливерпуль»
Стоимость всех игроков мерсисайдцев — € 921 млн.
6-е место — «Челси»
Состав лондонцев оценивается в € 928 млн.
5-е место — «Бавария»
Цена игроков мюнхенской команды равна € 929 млн.
4-е место — «ПСЖ»
Стоимость всех игроков парижан — € 1,02 млрд.
3-е место — «Реал»
Состав мадридцев оценивается в € 1,04 млрд.
2-е место — «Арсенал»
Цена игроков лондонской команды равна € 1,12 млрд.
1-е место — «Манчестер Сити»
Стоимость всех футболистов «горожан» — € 1,27 млрд.
Топ-7 самых дорогих футбольных составов мира
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