Невероятная статистика Фодена по хет-трикам в АПЛ
«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» (4:1), а Фил Фоден забил три гола. Для 23-летнего форварда это третий хет-трик в АПЛ. В его возрасте больше забивали лишь трое.
Эрлинг Холанд
Одноклубник Фодена до 24 лет оформил пять хет-триков в АПЛ.
Гарри Кейн
На счету экс-форварда «Тоттенхэма» шесть хет-триков.
Робби Фаулер
Экс-нападающий «Ливерпуля» оформил семь хет-триков до 24 лет.
Майкл Оуэн
На счету бывшего форварда «Ливерпуля» тоже семь хет-триков.
Фоден — пятый игрок по количеству хет-триков в АПЛ до 24 лет. Выше — лишь легенды
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