Фоден — пятый игрок по количеству хет-триков в АПЛ до 24 лет. Выше — лишь легенды

Невероятная статистика Фодена по хет-трикам в АПЛ

«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» (4:1), а Фил Фоден забил три гола. Для 23-летнего форварда это третий хет-трик в АПЛ. В его возрасте больше забивали лишь трое.