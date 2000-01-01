Обновлённый прогноз на победителя АПЛ
Opta обновила прогноз на чемпиона АПЛ после 31-го тура. Кто теперь главный фаворит в борьбе за победу?
«Ливерпуль»
После ничьей с «МЮ» (2:2) шансы мерсисайдцев на чемпионство снизились с 47,7% до 29,1%. Вероятность стать вторым у «Ливерпуля» — 34%, а третьим — 36,8%.
«Арсенал»
Благодаря победе над «Брайтоном» вероятность победы «канониров» возросла с 18,8% до 30,3%. Шансы взять серебро — 32,6%, а бронзу — 36,9%.
«Манчестер Сити»
Победа над «Кристал Пэлас» помогла «Ман Сити» стать главным фаворитом в борьбе за чемпионство. Шансы «горожан» выросли с 33,5% до 40,5%. Вероятность второго места — 33,3%, а третьего — 26,1%.
В АПЛ вновь изменился фаворит в борьбе за чемпионство. Расклады от аналитиков
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