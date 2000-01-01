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Барбер создаёт нелепые причёски в виде стадионов
Барбер создаёт нелепые причёски в виде стадионов
Барбер Налдо из Бразилии сумасшедше стрижёт клиентов. Мужчина создаёт посетителям ужасно смешные причёски в виде стадионов.
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Барбер делает ужасно нелепые причёски в виде стадионов. Видео
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