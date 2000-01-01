Сотни фанатов спели для молодожёнов. Видео
Милая история после матча Кубка Испании. Сотни фанатов «Атлетика» спели для молодожёнов из Севильи, где проходила игра. Фанаты заметили пару, выходившую из церкви, и решили так поздравить её!
Сотни фанатов «Атлетика» спели для молодожёнов на площади. Видео
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