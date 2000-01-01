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Сотни фанатов спели для молодожёнов. Видео
Сотни фанатов спели для молодожёнов. Видео
Милая история после матча Кубка Испании. Сотни фанатов «Атлетика» спели для молодожёнов из Севильи, где проходила игра. Фанаты заметили пару, выходившую из церкви, и решили так поздравить её!
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Сотни фанатов «Атлетика» спели для молодожёнов на площади. Видео
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