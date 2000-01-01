Топ-5 городов, где родились самые дорогие игроки
Transfermarkt составил список городов, где родились игроки с наибольшей рыночной стоимостью. Как выглядит топ-5 населённых пунктов, в которых на свет появились талантливые футболисты?
5-е место — Монтевидео (Уругвай)
Сейчас стоимость игроков из Монтевидео составляет € 582 млн. Здесь родились Федерико Вальверде («Реал»), Мануэль Угарте («ПСЖ»), Матиас Оливера («Наполи») и другие.
4-е место — Мадрид (Испания)
Общая стоимость мадридских футболистов — € 599 млн. В столице Испании на свет появились Родри («Ман Сити»), Маркос Льоренте («Атлетико»), Марио Эрмосо («Атлетико») и другие.
3-е место — Сан-Паулу (Бразилия)
Игроки из Сан-Паулу оцениваются в € 622 млн. В этом городе родились Габриэл Жезус («Арсенал»), Габриэл Магальянс («Арсенал»), Маркиньос («ПСЖ») и другие.
2-е место — Париж (Франция)
Общая стоимость парижан — € 688 млн. В столице Франции на свет появились Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Кингсли Коман («Бавария»), Мусса Диаби («Астон Вилла») и другие.
1-е место — Лондон (Англия)
Игроки из Лондона оцениваются в € 1,6 млрд. В столице Англии родились Букайо Сака («Арсенал»), Гарри Кейн («Бавария»), Деклан Райс («Арсенал») и другие.
Топ-5 городов, где родились игроки с наибольшей стоимостью
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