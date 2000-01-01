Аналитики спрогнозировали победителя Лиги чемпионов
Перед стартом четвертьфиналов Лиги чемпионов Opta обновила прогноз на победителя турнира. У кого какие шансы?
«Атлетико»
У «матрасников» неплохие шансы на выход в полуфинал (43,7%), а вот вероятность попадания в финал и победы сильно ниже: 16,2% и 5% соответственно.
«Бавария»
Мюнхенцы попадут в полуфинал с вероятностью 41,5%, шансы на финал — 12,1%. На победу — 6,2%.
«Боруссия» Дортмунд
Шансы дортмундцев на полуфинал оценивают в 56,3%, а на финал — 23,3%. Вероятность победы — 8,3%.
«Барселона»
Вероятность выхода в полуфинал у каталонцев равна 43%, а в финал — 24,6%. Шанс стать победителем ЛЧ — 9%.
«Арсенал»
Шансы «канониров» на выход в полуфинал — 58,5%, в финал — 22,9%. Вероятность победы же составляет 13,6%.
«ПСЖ»
Вероятность выхода парижан в следующую стадию — 57%, а в финал — 35,9%. Шансы на победу — 14,7%.
«Реал»
Шансы «сливочных» на выход в полуфинал — 40%, в финал — 23,8%. Вероятность забрать трофей ЛЧ — 15%.
«Манчестер Сити»
Вероятность попадания в полуфинал у «горожан» равна 60%, а в финал — 41,2%. Шансы стать победителями ЛЧ — 28,3%.
Аналитики спрогнозировали победителя Лиги чемпионов
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