Потрясающая статистика «Локо» при Галактионове
У «Локомотива» потрясающая статистика при Михаиле Галактионове. Железнодорожники — лидеры в РПЛ по трём показателям. Каким?
Забитые голы
«Локомотив» — лучший по забитым мячам за матч при Галактионове. В среднем красно-зелёные записывают на свой счёт по два гола за матч.
Количество поражений
Москвичи делят первое место по количеству поражений с «Зенитом» и «Краснодаром». У всех команд по пять поражений с момента прихода Галактионова в клуб.
Очки в матчах, где уступали в счёте
«Локомотив» чаще других набирал очки в матчах, где изначально уступал в счёте. Железнодорожники заработали 20 таких очков.
Бонус
Красно-зелёные занимают второе место в РПЛ по победам. С момента прихода Галактионова «Локомотив» выиграл 19 из 35 матчей. Лучший по этому показателю на данном отрезке «Зенит» с 21 победой.
«Локомотив» при Галактионове — лучший в РПЛ по трём показателям
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