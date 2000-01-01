Топ-6 самых результативных игроков этого сезона
Transfermarkt составил список самых результативных игроков сезона-2023/2024 в топ-5 лигах Европы. Кто вошёл в шестёрку лучших во всех турнирах?
5-6-е место — Олли Уоткинс
На счету нападающего «Астон Виллы» 22 гола и 10 результативных передач.
5-6-е место — Пьер-Эмерик Обамеянг
Форвард «Марселя» отметился 23 голами и девятью ассистами.
3-4-е место — Эрлинг Холанд
В активе нападающего «Ман Сити» 29 голов и шесть результативных пасов.
3-4-е место — Мохамед Салах
Форвард «Ливерпуля» забил 22 мяча и сделал 13 голевых передач.
2-е место — Килиан Мбаппе
На счету нападающего «ПСЖ» 39 голов и восемь ассистов.
1-е место — Гарри Кейн
Форвард «Баварии» забил 37 мячей и сделал 12 голевых пасов.
Топ-6 самых результативных игроков сезона-2023/2024
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