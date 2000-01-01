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Анчелотти — первый тренер с 200 матчами в ЛЧ
Анчелотти — первый тренер с 200 матчами в ЛЧ
Карло Анчелотти провёл свой 200-й матч в Лиге чемпионов, став первым тренером, достигшим этой отметки. Кого из легендарных специалистов обошёл наставник «Реала»?
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5-е место — Жозе Моуринью
5-е место — Жозе Моуринью
Португальский специалист провёл в Лиге чемпионов 151 матч.
4-е место — Хосеп Гвардиола
4-е место — Хосеп Гвардиола
На счету испанца 169 матчей в ЛЧ.
3-е место — Арсен Венгер
3-е место — Арсен Венгер
Французский тренер провёл 184 матча в ЛЧ.
2-е место — Алекс Фергюсон
2-е место — Алекс Фергюсон
На счету шотландца 190 игр в ЛЧ.
1-е место — Карло Анчелотти
1-е место — Карло Анчелотти
В активе итальянского специалиста 200 матчей в Лиге чемпионов.
Анчелотти — первый тренер в истории с 200 матчами в ЛЧ
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