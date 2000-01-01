Анчелотти — первый тренер в истории с 200 матчами в ЛЧ

Анчелотти — первый тренер с 200 матчами в ЛЧ

Карло Анчелотти провёл свой 200-й матч в Лиге чемпионов, став первым тренером, достигшим этой отметки. Кого из легендарных специалистов обошёл наставник «Реала»?