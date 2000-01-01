Сборная самых дорогих игроков 1/4 финала ЛЧ
Transfermarkt составил сборную самых дорогих участников четвертьфиналов Лиги чемпионов. Кто в неё вошёл?
Вратарь — Джанлуиджи Доннарумма
Стоимость голкипера «ПСЖ» — € 40 млн.
Защитник — Йошко Гвардиол
Футболист «Ман Сити» оценивается в € 75 млн.
Защитник — Рубен Диаш
Цена защитника «Ман Сити» — € 80 млн.
Защитник — Вильям Салиба
Стоимость футболиста «Арсенала» — € 80 млн.
Опорник — Родри
Футболист «Ман Сити» оценивается в € 110 млн.
Опорник — Деклан Райс
Цена полузащитника «Арсенала» — € 110 млн.
Полузащитник — Винисиус Жуниор
Стоимость вингера «Реала» — € 150 млн.
Полузащитник — Джуд Беллингем
Полузащитник «Реала» оценивается в € 180 млн.
Полузащитник — Букайо Сака
Цена футболиста «Арсенала» — € 130 млн.
Нападающий — Эрлинг Холанд
Стоимость форварда «Ман Сити» — € 180 млн.
Нападающий — Килиан Мбаппе
Форвард «ПСЖ» также оценивается в € 180 млн.
Сборная самых дорогих игроков четвертьфиналов ЛЧ
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