Невероятная реакция сына Фодена на гол отца в ЛЧ! Видео

Крутая реакция сына Фодена на гол отца в ЛЧ! Видео

Фил Фоден забил красивейший мяч в матче «Реала» и «Манчестер Сити» (3:3) в Лиге чемпионов. За игрой с трибун наблюдал сын футболиста Ронни. Как же мальчик радовался голу отца!