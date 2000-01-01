Крутая реакция сына Фодена на гол отца в ЛЧ! Видео
Фил Фоден забил красивейший мяч в матче «Реала» и «Манчестер Сити» (3:3) в Лиге чемпионов. За игрой с трибун наблюдал сын футболиста Ронни. Как же мальчик радовался голу отца!
Невероятная реакция сына Фодена на гол отца в ЛЧ! Видео
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