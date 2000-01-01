Перформанс фанатов «ПСЖ» в стиле «Звёздных войн»
Фанаты «ПСЖ» устроили крутой перформанс перед первым матчем четвертьфинала Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:3). Болельщики показали шоу в стиле «Звёздных войн». Получилось очень красиво!
Фанаты «ПСЖ» устроили перформанс в стиле «Звёздных войн» на матче ЛЧ. Красивое видео
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