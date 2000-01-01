Роналдиньо посетил матч «ПСЖ» — «Барселона» в Лиге чемпионов. Видео

Роналдиньо посетил матч «ПСЖ» — «Барселона». Видео

Роналдиньо посетил матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной» (2:3). Легенда каталонцев, на старте карьеры игравший также за парижан, получил очень тёплый приём!