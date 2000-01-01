Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Форварда «Аль-Иттихада» фанат избил плетью. Видео
Форварда «Аль-Иттихада» фанат избил плетью. Видео
Жуткая история произошла после финала Суперкубка Саудовской Аравии между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Хилялем» (1:4). Болельщик клуба из Эр-Рияда вступил в перепалку с форвардом Абдерразаком Хамдалла и избил его плетью!
AMP-версия
Форварда «Аль-Иттихада» избили плетью после Суперкубка. Видео
Читайте также
Художник соединил Неймара и Роналду. Видео
Художник соединил Неймара и Роналду. Видео
Роналдиньо посетил матч «ПСЖ» — «Барселона». Видео
Роналдиньо посетил матч «ПСЖ» — «Барселона». Видео
Перформанс фанатов «ПСЖ» в стиле «Звёздных войн»
Перформанс фанатов «ПСЖ» в стиле «Звёздных войн»
Крутая реакция сына Фодена на гол отца в ЛЧ! Видео
Крутая реакция сына Фодена на гол отца в ЛЧ! Видео
Сборная самых дорогих игроков четвертьфиналов ЛЧ
Сборная самых дорогих игроков четвертьфиналов ЛЧ
Анчелотти — первый тренер с 200 матчами в ЛЧ
Анчелотти — первый тренер с 200 матчами в ЛЧ
Самые результативные футболисты этого сезона
Самые результативные футболисты этого сезона
Потрясающая статистика «Локо» при Галактионове
Потрясающая статистика «Локо» при Галактионове
Аналитики спрогнозировали победителя ЛЧ
Аналитики спрогнозировали победителя ЛЧ
5 городов, где родились самые дорогие футболисты
5 городов, где родились самые дорогие футболисты
Сотни фанатов спели для молодожёнов. Видео
Сотни фанатов спели для молодожёнов. Видео
Пиняев попал в престижный топ
Пиняев попал в престижный топ
Барбер делает нелепые причёски в виде стадионов
Барбер делает нелепые причёски в виде стадионов
Месси защитил девочку от стюардов. Видео
Месси защитил девочку от стюардов. Видео
Обновлённый прогноз на победителя АПЛ
Обновлённый прогноз на победителя АПЛ
Автор хита Despasito встретился с Месси. Видео
Автор хита Despasito встретился с Месси. Видео

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android