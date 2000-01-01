Форварда «Аль-Иттихада» фанат избил плетью. Видео
Жуткая история произошла после финала Суперкубка Саудовской Аравии между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Хилялем» (1:4). Болельщик клуба из Эр-Рияда вступил в перепалку с форвардом Абдерразаком Хамдалла и избил его плетью!
Форварда «Аль-Иттихада» избили плетью после Суперкубка. Видео
Читайте также
Художник соединил Неймара и Роналду. Видео
Роналдиньо посетил матч «ПСЖ» — «Барселона». Видео
Перформанс фанатов «ПСЖ» в стиле «Звёздных войн»
Крутая реакция сына Фодена на гол отца в ЛЧ! Видео
Сборная самых дорогих игроков четвертьфиналов ЛЧ
Анчелотти — первый тренер с 200 матчами в ЛЧ
Самые результативные футболисты этого сезона
Потрясающая статистика «Локо» при Галактионове
Аналитики спрогнозировали победителя ЛЧ
5 городов, где родились самые дорогие футболисты
Сотни фанатов спели для молодожёнов. Видео
Пиняев попал в престижный топ
Барбер делает нелепые причёски в виде стадионов
Месси защитил девочку от стюардов. Видео
Обновлённый прогноз на победителя АПЛ
Автор хита Despasito встретился с Месси. Видео