Форварда «Аль-Иттихада» избили плетью после Суперкубка. Видео

Форварда «Аль-Иттихада» фанат избил плетью. Видео

Жуткая история произошла после финала Суперкубка Саудовской Аравии между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Хилялем» (1:4). Болельщик клуба из Эр-Рияда вступил в перепалку с форвардом Абдерразаком Хамдалла и избил его плетью!