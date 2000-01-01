Лучшие по системе «гол+пас» в еврокубках
В Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций завершились первые матчи 1/4 финала. К этой стадии турниров уже определились явные лидеры по системе «гол+пас». Как выглядит топ-3 по этому показателю?
3-е место — Гарри Кейн
На счету форварда «Баварии» семь голов и три результативные передачи в Лиге чемпионов.
2-е место — Костас Фортунис
Нападающий «Олимпиакоса» забил три гола и отдал восемь ассистов в Лиге Европы и Лиге конференций.
1-е место — Пьер-Эмерик Обамеянг
В активе форварда «Марселя» 10 забитых мячей и две голевые передачи в Лиге Европы.
3 лучших футболиста по системе «гол+пас» в еврокубках
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