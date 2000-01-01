3 лучших футболиста по системе «гол+пас» в еврокубках

Лучшие по системе «гол+пас» в еврокубках

В Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций завершились первые матчи 1/4 финала. К этой стадии турниров уже определились явные лидеры по системе «гол+пас». Как выглядит топ-3 по этому показателю?