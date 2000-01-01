Самые быстрые футболисты в Лиге чемпионов
УЕФА опубликовал список самых быстрых футболистов Лиге чемпионов текущего сезона. Как выглядит топ-5?
4-5-е место — Маркус Рашфорд
Форвард «МЮ» разгонялся до 35,7 км/ч.
4-5-е место — Луа Опенда
Самая высокая скорость, с которой бежал нападающий «РБ Лейпциг», — 35,7 км/ч.
3-е место — Эрлинг Холанд
Нападающий «Манчестер Сити» набирал 36 км/ч.
2-е место — Килиан Мбаппе
Форвард «ПСЖ» достигал отметки в 36,1 км/ч.
1-е место — Карим Адейеми
Нападающий «Боруссии» Д разгонялся до 36,3 км/ч.
Самые быстрые футболисты в нынешнем сезоне Лиги чемпионов
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