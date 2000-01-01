Топ-5 самых дорогих игроков старше 30 лет
Transfermarkt составил список самых дорогих футболистов старше 30 лет. Кто вошёл в пятёрку наиболее дорогостоящих?
5-е место — Неймар
32-летний форвард «Аль-Хиляля» оценивается в € 45 млн.
4-е место — Сон Хын Мин
31-летний нападающий «Тоттенхэма» стоит € 50 млн.
3-е место — Кевин Де Брёйне
Цена 32-летнего полузащитника «Ман Сити» — € 60 млн.
2-е место — Мохамед Салах
31-летний форвард «Ливерпуля» оценивается в € 65 млн.
1-е место — Гарри Кейн
30-летний нападающий «Баварии» стоит € 110 млн.
Топ-5 самых дорогих игроков старше 30 лет
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