Топ-5 команд РПЛ по владению мячом в этом сезоне
CIES Football Observatory опубликовал рейтинг клубов РПЛ по среднему проценту владения мячом. Какие команды вошли в пятёрку лучших?
5-е место — «Ростов»
Среднее владение команды мячом за матч — 54,4%.
4-е место — «Краснодар»
У «быков» процент владения чуть выше — 55,5.
3-е место — «Оренбург»
Среднее владение мячом за матч у оренбуржцев — 55,9%.
2-е место — «Спартак»
Процент владения у красно-белых чуть выше — 56,1.
1-е место — «Зенит»
Среднее владение петербуржцев мячом за матч — 61,1%.
Топ-5 команд РПЛ по владению мячом в этом сезоне
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