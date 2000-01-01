Чемпионская раздевалка «Байера». Видео
«Байер» обыграл «Вердер» (5:0) и впервые в своей истории стал чемпионом Германии. Вы только посмотрите, что творилось в чемпионской раздевалке команды из Леверкузена!
Чемпионская раздевалка «Байера». Видео сумасшедших эмоций футболистов
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