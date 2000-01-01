«Байер» повторил рекордную беспроигрышную серию «Ювентуса»

Повторение рекорда

«Байер» не проигрывает уже 43 матча подряд. На счету команды пять ничьих и 38 побед. Ранее такое удавалось лишь «Ювентусу» в сезоне-2011/2012. Тогда туринцы одержали 27 побед и 16 раз сыграли вничью.