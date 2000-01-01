У «Байера» рекордная беспроигрышная серия
«Байер», обыграв «Вердер» (5:0), не только завоевал долгожданное чемпионство, но и повторил уникальную беспроигрышную серию «Ювентуса»!
Повторение рекорда
«Байер» не проигрывает уже 43 матча подряд. На счету команды пять ничьих и 38 побед. Ранее такое удавалось лишь «Ювентусу» в сезоне-2011/2012. Тогда туринцы одержали 27 побед и 16 раз сыграли вничью.
Новое достижение
Кроме того, команда из Леверкузена побила рекорд «Баварии», ни разу не уступив в первых 29 матчах сезона.
«Байер» повторил рекордную беспроигрышную серию «Ювентуса»
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