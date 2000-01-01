«Ньюкасл» выпустил инновационную форму для слабослышащих болельщиков

Красивый жест

Инновационные футболки на себе опробовали слабослышащие фанаты на матче с «Тоттенхэмом» (4:0). После одного из голов в том матче защитник «Ньюкасла» Дэн Бёрн отметил забитый мяч с особыми болельщиками на языке жестов.