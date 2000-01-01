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«Ньюкасл» выпуcтил особую форму для глухих
«Ньюкасл» выпуcтил особую форму для глухих
«Ньюкасл» совместно с Sela выпустил уникальную форму, которая облегчит людям с нарушением слуха просмотр футбольных матчей. Что инновационного придумал клуб?
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Крутая задумка
Крутая задумка
На джерси установлены специальные микрофоны, которые улавливают звуки стадиона и передают их через вибрацию человеку. Эти тактильные сигналы позволяют слабослышащим фанатам полностью прочувствовать атмосферу матча.
Красивый жест
Красивый жест
Инновационные футболки на себе опробовали слабослышащие фанаты на матче с «Тоттенхэмом» (4:0). После одного из голов в том матче защитник «Ньюкасла» Дэн Бёрн отметил забитый мяч с особыми болельщиками на языке жестов.
«Ньюкасл» выпустил инновационную форму для слабослышащих болельщиков
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