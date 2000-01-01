Аналитики обновили прогноз на фаворита АПЛ
Opta обновила прогноз на победителя АПЛ после 32-го тура. Кто теперь главный фаворит в борьбе за чемпионство?
«Ливерпуль»
Шансы мерсисадйцев на чемпионство стремительно упали с 29,1% до 11,8%. Вероятность занять второе место равна 34,9%, а третье — 52,9%.
«Арсенал»
Вероятность победы «канониров» снизилась с 30,3% до 20,1%. Шансы стать вице-чемпионами — 42,6%, а завоевать бронзу — 37,2%.
«Манчестер Сити»
Шансы «горожан» взять трофей возросли с 40,5% до 68,1%. Вероятность взять серебро равна 22,5%, а бронзу — 9,4%.
В АПЛ определился явный фаворит в борьбе за чемпионство. Расклады аналитиков
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