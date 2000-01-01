Неймар показал, как плохо играет в гольф. Видео
Неймар во время восстановления после травмы крестообразных связок решил попробовать себя в новых видах спорта. Форвард в соцсетях поделился видео, как играет в гольф. Получается у Неймара очень плохо.
Неймар показал, как плохо играет в гольф. Забавное видео
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