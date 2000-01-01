6 лучших бомбардиров АПЛ
Коул Палмер оформил покер в матче с «Эвертоном» и вырвался в лидеры гонки бомбардиров АПЛ. А как выглядит топ-6 этого списка?
4-6-е место — Доминик Соланке
Форвард «Борнмута» забил 17 голов в 32 матчах АПЛ.
4-6-е место — Мохамед Салах
На счету нападающего «Ливерпуля» 17 голов в 26 матчах.
4-6-е место — Александер Исак
Форвард «Ньюкасла» отметился 17 голами в 24 матчах.
3-е место — Олли Уоткинс
Нападающий «Астон Виллы» забил 19 мячей в 23 матчах.
1-2-е место — Коул Палмер
На счету форварда «Челси» 20 голов в 28 матчах.
1-2-е место — Эрлинг Холанд
Нападающий «Ман Сити» отметился 20 голами в 26 матчах.
6 лучших бомбардиров АПЛ. Половина футболистов — не из клубов-грандов!
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